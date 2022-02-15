Пісня була написана до виходу сімейної кінокомедії "Велика Прогулянка".

Українська народна зірка Вєрка Сердючка вперше за 20 років презентувала україномовний сингл "Є пропозиція". Пісня була написана спеціально до виходу сімейної кінокомедії "Велика Прогулянка" та стала офіційним саундтреком фільму.

За словами творців фільму, пісня була записана саме для "Великої прогулянки", аби передати ідею та меседжі майбутньої кінокомедії. А вже сьогодні творці презентують кліп на романтичний диско-сингл "Є Пропозиція", у якому використані кадри з фільму: ми бачимо сімейства Наливайченків та Драгоманових з дітьми на омріяній галявині, жадібного корупціонера Хом’яка зі своїм помічником Геною, а також футболістів Пятова та Коноплянку, які зіграли у футбол ще й на великому екрані.

"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" - хіба може пропозиція бути більш романтичною? У ній є все - і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне - надія на те, що в результаті все буде добре! А що ще потрібно в цей непростий час?", - поділився артист Андрій Данилко

Артистка, разом із неповторною мамою та бендом, встигла також знятися у "Великій прогулянці" - кілька фрагментів сцен із фільму за їхньої участі творці вже "засвітили" у кліпі. Як Вєрка Сердючка опинилася на галявині та за яких обставин познайомилася з героями кінокомедії? Дивіться в кіно з 24 лютого 2022 року.

Головні ролі у фільмі зіграли шоумен Юрій Ткач та акторка Олена Кравець, а також Ірина Гатун та Андрій Ісаєнко. Для Юрія, Олени та Ірини участь у "Великій Прогулянці" стала справжнім дебютом - зірки вперше зіграли головні ролі у великому кіно. Свою першу велику кінороль отримав також співак та композитор Олексій Завгородній (Позитив), який з’явиться на екрані разом із актором Михайлом Жоніним.

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