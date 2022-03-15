Цим кліпом співачка вирішила підтримати весь український народ.

Українська співачка Настя Каменських випустили кліп на пісню "Я - Україна". У відеороботі можна побачити кадри з війни в Україні, обстріли, пожежі, але співачка запевняє, що це кровопролиття закінчиться і українці заживуть ще краще, ніж було.

"Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас - це Україна", - підписала відео Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських звернулася до росіян та закликала їх зупинити війну в Україні.

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