У неділю, 17 липня, відбулася церемонія вручення престижної музичної премії YUNA-2022. Через війну в Україні цього року церемонія проходила в онлайн-форматі.
Ведучий премії Володимир Остапчук та продюсер Павло Шилько розповіли, що цього року статуетки не доїдуть до своїх власників. Їх передадуть на благодійний аукціон, а виручені гроші спрямують на допомогу українським військовим.
Також відомо, що всього було 16 номінацій. У головних номінаціях перемогли NK і Артем Пивоваров. Настю Каменських визнали найкращою співачкою, а Пивоварова - найкращим співаком.
Головні переможці премії YUNA-2022:
Найкраща виконавиця - NK (Настя Каменських)
Найкращий виконавець - Артем Пивоваров
Найкраща рок-група – The HARDKISS
Найкраща поп-група – KALUSH / KAZKA
Найкраща пісня - Wellboy, "Гуси"
Найкраща пісня іншою мовою – TVORCHI, Falling
Найкращий альбом - THE HARDKISS, "Жива і не залізна"
Найкращий відеокліп - MONATIK, "Запалювати / JOMO"
Відкриття року – Wellboy
Електронний хіт – Go_A, SHUM
Хіп-хоп хіт - KALUSH, "Зорі"
Дует / колаборація - Бумбокс & Саша Чемеров, "Любила"
Найкраща пісня до фільму - "На щастя", Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм "Скажене весілля 3")
Найкраще концертне шоу – TVORCHI – ROADMONATIK – Made With Love and Rythm
Естрадний хіт - Ірина Білик, "Не стримуй погляд"
Інший формат – DAKOOKA
Менеджмент артиста – MONATIK corporation
Спецномінація "Музична харизматична пара" - Юлія Саніна та Валерій Бебко