Церемонія відбулася в онлайн-форматі.

У неділю, 17 липня, відбулася церемонія вручення престижної музичної премії YUNA-2022. Через війну в Україні цього року церемонія проходила в онлайн-форматі.

Ведучий премії Володимир Остапчук та продюсер Павло Шилько розповіли, що цього року статуетки не доїдуть до своїх власників. Їх передадуть на благодійний аукціон, а виручені гроші спрямують на допомогу українським військовим.

Також відомо, що всього було 16 номінацій. У головних номінаціях перемогли NK і Артем Пивоваров. Настю Каменських визнали найкращою співачкою, а Пивоварова - найкращим співаком.

Головні переможці премії YUNA-2022:

Найкраща виконавиця - NK (Настя Каменських)

Найкращий виконавець - Артем Пивоваров

Найкраща рок-група – The HARDKISS

Найкраща поп-група – KALUSH / KAZKA

Найкраща пісня - Wellboy, "Гуси"

Найкраща пісня іншою мовою – TVORCHI, Falling

Найкращий альбом - THE HARDKISS, "Жива і не залізна"

Найкращий відеокліп - MONATIK, "Запалювати / JOMO"

Відкриття року – Wellboy

Електронний хіт – Go_A, SHUM

Хіп-хоп хіт - KALUSH, "Зорі"

Дует / колаборація - Бумбокс & Саша Чемеров, "Любила"

Найкраща пісня до фільму - "На щастя", Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм "Скажене весілля 3")

Найкраще концертне шоу – TVORCHI – ROADMONATIK – Made With Love and Rythm

Естрадний хіт - Ірина Білик, "Не стримуй погляд"

Інший формат – DAKOOKA

Менеджмент артиста – MONATIK corporation

Спецномінація "Музична харизматична пара" - Юлія Саніна та Валерій Бебко

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