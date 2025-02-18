Ці поради допоможуть заздалегідь підготуватися до сезону і врятувати ваші дерева.

З настанням весни садівники замислюються над серйозним питанням - чим обробити сад навесні до розпускання бруньок. Адже необхідно захистити дерева від хвороб і шкідників.

Обробка дерев навесні до розпускання бруньок є одним із ключових етапів догляду за садом, який допомагає запобігти розвитку грибкових інфекцій, знищити шкідників і зміцнити здоров'я рослин.

Навіщо потрібна обробка саду навесні - головна причина

Ранньою весною дерева і чагарники особливо вразливі перед зимуючими шкідниками і спорами грибкових захворювань.

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Якщо вчасно не провести обприскування, то вже до літа сад може постраждати від хвороб і шкідників. Тому важливо заздалегідь визначити, чим обробити дерева навесні до розпускання бруньок, щоб мінімізувати ризики.

Чим обробити плодові дерева до набрякання бруньок - варіанти

Досвідчені садівники для захисту саду від шкідників і хвороб використовують цілу безліч різних препаратів. Серед них, звичайно ж, можна вибрати основні:

Мідний купорос (або сульфат міді), який використовується експертами для захисту від різноманітних грибкових захворювань, включно з паршею, коккомікозом, моніліозом та іншими. Профілактична доза розводиться в концентрації 1% (100 г на 10 л води). Якщо переборщити, дерева отримають найсильніші опіки.

Залізний купорос - ефективний проти моху, лишайників і грибкових інфекцій. Покращує структуру кори і насичує дерева залізом. Розводиться в концентрації 3-5% (300-500 г на 10 л води).

Бордоська рідина - комбінований засіб, що включає мідний купорос і вапно, який захищає від грибкових хвороб і бактерій. Використовується 3%-й розчин (300 г мідного купоросу і 400 г гашеного вапна на 10 л води).

Препарати на основі олії (ДНОК, Препарат 30+) - ефективні проти зимуючих стадій шкідників (попелиці, кліщів, щитівки). Створюють захисну плівку, що перешкоджає розвитку комах.

Сечовина (карбамід) - крім боротьби з хворобами, насичує дерева азотом, стимулюючи ріст. Розводиться в концентрації 5-7% (500-700 г на 10 л води).

Якщо ви не знаєте, чим обприскати дерева навесні до розпускання бруньок, то важливо враховувати їхній стан і можливі ризики. Для знищення грибків і мохів - залізний або мідний купорос; якщо в минулому сезоні спостерігалося скупчення шкідників - олійні препарати; якщо дерева потребують додаткового живлення - сечовина.

Чим бризкати сад у березні місяці

Обробка саду в березні особливо важлива, оскільки в цей час дерева ще перебувають у стані спокою, а шкідники і спори грибків уже починають активізуватися.

У цей період рекомендується провести санітарну обрізку дерев, видалити стару кору, мох і лишайники, а також обробити дерева розчином залізного або мідного купоросу і використовувати олійні препарати для знищення шкідників, що зимують.

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