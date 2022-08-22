Ці стендап-шоу не залишать вас байдужими.

Поки російські окупанти увірвалися в нашу Україну для того, щоб побачити унітаз і померти, коміки влаштовують івенти для збору коштів для ЗСУ та підняття бойового духу українців.

Сьогодні пропонуємо вам подивитися топ-5 актуальних стендап-шоу українською мовою, які змусять вас дуже голосно реготати.

Стендап-комік Олесь Пінчук під час свого виступу розкрив такі актуальні теми, як перехід на українську мову, популярність Олексія Арестовича, бідність, речі, які у нас вкрала російська армія, в тому числі і ті самі унітази.

Діма Носов розкрив не менш актуальні теми - стосунки під час війни і не тільки. Як чоловікам живеться з дівчатами в такий непростий час, як жінки реагують на сирени і все, що відбувається навколо. Цей легкий і дуже веселий стендап вам точно сподобається.

А ось Руслан Колесник розповів про те, як бути альфонсом, про інтимні листування під час війни і про поїздку на побачення. Попри те, що зараз йде війна, кохання ніхто не відміняв. І воно може бути різним.

Іронія з власного життя. Комік Аліна Бовкун виступила на сцені, де розповіла про батька, який пішов з сім'ї, про колишнього і про смерть дідуся. Так, теми не найбільш підходящі для жартів, але якщо ви подивитеся цей стендап, то зможете поглянути на ці ситуації зовсім з іншого боку.

Алла Волкова розповіла про хейтерів, авантюрну подружку і повернення до Києва. А ви вже думали над тим повертатися в Україну чи ні? Якщо вас ще долають якісь сумніви, тоді швидше дивіться це шоу.

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