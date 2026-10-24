'Дитяче Євробачення 2026': 12-річна українка запалила у фіналі на Мальті (відео)

За перемогу в конкурсі змагаються юні представники 16 країн.

Увечері в суботу, 24 жовтня, розпочався фінал міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення 2026". За перемогу змагатимуться юні виконавці з 16 країн, зокрема з України.

Фінал відбувається на Мальті, у концертно-виставковому комплексі Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) у селищі Та-Калі.

Традиційно трансляцію в різних форматах забезпечує "Суспільне Мовлення". Переглянути шоу, яке розпочалося о 22:00 за київським часом, можна на кількох платформах:

Відео дня

телеканалі "Суспільне Культура" та на його сайті;

сайті "Євробачення в Україні".

Фінал коментує незмінний ведучий "Євробачення" в Україні Тимур Мірошниченко.

"Дитяче Євробачення 2026": хто представив Україну

Україну на "Дитячому Євробаченні" 2026 року представила 12-річна виконавиця з Білої Церкви Еріка Колесніченко з піснею "НЕ колискова". Вона вийшла на сцену під номером 11.

Як підтримати Україну

Онлайн-голосування відбувається у два етапи на сайті JESC.TV. Перший розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом і тривав до 21:59. Перед початком фіналу голосування тимчасово призупинили. Після того як усі учасники виступлять, глядачам нададуть ще близько 15 хвилин, щоб віддати голос за свого фаворита.

На відміну від дорослого конкурсу, на "Дитячому Євробаченні" дозволено голосувати за учасника, який представляє власну країну.

Вас також можуть зацікавити такі новини: