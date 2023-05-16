Український музикант Артем Пивоваров може стати тренером нового сезону шоу "Голос країни". В ефірі Радіо "Хіт FM" він натякнув на свою участь у проекті.
Ведуча запитала у співака, чи буде він тренером вокального шоу, після чого артист заусміхався і не зміг сказати "так" або "ні".
Також на свою участь у проекті натякнула Джамала. Вона залишила коментар під постом Юлії Саніної, яка вже підтвердила свою участь у проекті.
"Вітаю! Нарешті! Ну все, тепер будемо бачитися тільки там", - написала Джамала.
Юлія Саніна стала новим тренером "Голосу країни"
Рок-діва займе червоне крісло у 13 сезоні вокального шоу. Саніна шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть і виконують власні пісні.
"Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Автори власних пісень, яскраві групи. Бути українським артистом сьогодні - це місія, тому чекаю на справжні таланти", - сказала Саніна.