Вони можуть зайняти червоні крісла в 13 сезоні.

Український музикант Артем Пивоваров може стати тренером нового сезону шоу "Голос країни". В ефірі Радіо "Хіт FM" він натякнув на свою участь у проекті.

Ведуча запитала у співака, чи буде він тренером вокального шоу, після чого артист заусміхався і не зміг сказати "так" або "ні".

Також на свою участь у проекті натякнула Джамала. Вона залишила коментар під постом Юлії Саніної, яка вже підтвердила свою участь у проекті.

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"Вітаю! Нарешті! Ну все, тепер будемо бачитися тільки там", - написала Джамала.

Юлія Саніна стала новим тренером "Голосу країни"

Рок-діва займе червоне крісло у 13 сезоні вокального шоу. Саніна шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть і виконують власні пісні.

"Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Автори власних пісень, яскраві групи. Бути українським артистом сьогодні - це місія, тому чекаю на справжні таланти", - сказала Саніна.

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