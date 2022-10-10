Марта Любчик розповіла про свого дідуся.

Учасниця 12 сезону шоу "Голос країни" Марта Любчик розповіла про свого дідуся, який був героєм УПА. Історією своєї сім'ї і про пережиті ними репресії вона довела глядачів до сліз.

31-річна дівчина з Тернополя в ефірі шоу розповіла, що її дідусь плакав, коли дізнався, що Україна стала незалежною. А вона тоді не розуміла, чому у нього це викликає такі емоції.

"Мій дідусь, коли дивився телевізор, коли Україна стала незалежною, він плакав. Я заходила в кімнату і не розуміла, чому він плаче. Але у нього була така радість від того, що Україна незалежна. Мій дідусь був в УПА (Українська повстанська армія, - УНІАН). Вони з бабусею познайомилися в Сибірі, куди сім'ї були виселені", - розповіла Марта.

Вона додала, що зараз хоче популяризувати українську культуру, в тому числі і музику, щоб весь світ знав, яка вона красива. За її словами, поки ми будемо прив'язані до свого коріння, до тих пір у нас буде щасливе майбутнє.

Відомо, що на "Сліпих прослуховуваннях" ще до 24 лютого Марта заспівала пісню "Ой дай Бог". Тоді їй не вдалося підкорити суддів проекту, тому вона могла не потрапити в шоу. Але дівчині дав шанс народний тренер Андрій Мацола.

Нагадаємо, хто з учасників "Голосу країни" вступив до лав ЗСУ.

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