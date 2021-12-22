Під час зйомок на сцені "Голосу країни" відбулась яскрава подія.

Розпочалися зйомки сліпих прослуховувань наймасштабнішого вокального шоу країни "Голос країни-12". І вже з’явились перші подробиці та ексклюзивні фото з-за лаштунків.

Тренерами "Голосу країни-12" стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, діджитал-сенсація DOROFEEVA і рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

За лаштунками тренери обговорювали, які голоси шукають у новому сезоні "Голосу країни". DOROFEEVA зазначила, що шукає сміливих та щирих, тих, які змінять цей світ на краще. Окрім того, на зйомках сліпих прослуховувань тренерка-переможниця минулого сезону DOROFEEVA з’явилась у новому образі – із темним довгим волоссям та чубчиком.

Своєю чергою Потап намагатиметься знайти екстравагантні голоси, які представлятимуть Україну по всьому світу, де б вони не виступали. А от Оля Полякова поділилася тим, що давно мріяла бути у "Голосі країни", і нарешті її мрія здійснилась.

Читайте такожTamerlanAlena презентували нову версію суперхіта Софії Ротару "Одна калина""Я хочу знайти вокалістів з сильними голосами. Для цього у мене є всі підстави – класична музична освіта! І ось мене запросили. Тепер це для мене велика відповідальність: "Голос країни" – серйозний проєкт, у який треба занурюватись повністю. Тут не можна просто приїжджати на зйомки, посміхатися у кадрі, щось каламбурити та йти. Тут треба вести людей до перемоги, займатись репертуаром, вокалом, аранжуваннями. Але я готова і дуже рада", - розповіла Оля Полякова.

Повернувшись у крісло тренера "Голосу країни", Святослав Вакарчук розповів про свої перші емоції: "Перший день зйомок приємно здивував учасниками. Вони такі різні. Такі не схожі один на одного, цікаві голоси, і це справді круто. Побачимо як далі. Та головне, щоб було багато класної музики".

Крім того, під час зйомок на сцені "Голосу країни" відбулась яскрава подія: вперше за роки виходу українського шоу учасник освідчився своїй дівчині просто на сцені після свого виступу на сліпих прослуховуваннях. Свідком цієї події стане вся країна, а що відповість дівчина – глядачі дізнаються незабаром.

Натхнений таким жестом учасника, за лаштунками шоу Юрій Горбунов згадав момент із свого особистого життя, коли зробив пропозицію Катерині Осадчій.

"Я свого часу робив пропозицію Каті в Одесі і для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значущий і говорить, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може стати на коліно і запропонувати руку і серце", - прокоментував Юрій Горбунов.

Нагадаємо, ведучими шоу традиційно буде сімейна пара телеведучих: Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які перед зйомками сліпих прослуховувань похрестили свого другого сина. Хрестини 4-місячного Данила припали на святкування Дня Святого Миколая.

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