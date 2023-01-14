Алекс Топольський вибирав між двома дівчатами.

12 січня відбувся фінал найромантичнішого шоу "Холостяк" з Алексом Топольським у головній ролі. За його серце боролися багато дівчат, але до фіналу дійти вдалося тільки двом - Саші Мудрій і Каті Лозовицькій.

Романтична церемонія пройшла на острові Мадейра. Дівчата йшли на зустріч до Топольського в розкішних сукнях, а він чекав на них на дуже красивій локації з обручкою.

Звичайно, кожна з них мріяла отримати цю заповітну обручку від "холостяка", адже, як зізналися дівчата, вони вже закохані в нього. Але здійснити свою мрію вдалося тільки одній.

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В ході фінальної церемонії стало відомо, що серце Алекса вдалося підкорити моделі Каті. Він сказав, що завжди був зачарований її жіночністю і недоступністю, і намагався зрозуміти, що стоїть за її стриманістю, які почуття, і чи є вони.

"Коли я почув, яким ти бачиш наші майбутнє, відчув твої бажання, твою віру в нас, в моєму серці зазвучало твоє ім'я. Тепер я знаю, що таке закоханість. Це те, що я відчуваю до тебе. І вірю, що це почуття взаємне. Вірю, що воно зробить нас щасливими. Я хочу бути з тобою", - сказав Топольський і вручив Каті обручку.

"Я теж хочу бути з тобою", - відповіла переможниця шоу.

А ось Саша Мудра так і не здобула перемогу в шоу, попри те, що саме їй шанувальники пророкували перемогу. Алекс сказав, що з Сашею його серце билося частіше, проте його завжди бентежило те, що дівчина ідеалізує стосунки, ніби не розуміючи, що в житті бувають і труднощі. За його словами, зіткнувшись з труднощами, Саша може влаштувати бунт, і її закоханість одразу ж зникне.

Також "холостяк" додав, що пристрасті між ними недостатньо для того, заради чого він прийшов на цей проект.

"Я відпускаю тебе. Сподіваюся, ти теж мене відпустиш", - сказав Алекс.

"Шкода, що так відбувається. Я бачу по-своєму, а ти по-своєму. Кожен має на це право", - відповіла Мудра.

Як пройшов 12 випуск "Холостяка" - знайомство з мамою Топольського

Перед фінальною церемонією головний герой познайомив дівчат зі своєю найріднішою людиною - мамою.

Першою знайомилася Саша Мудра. Вона зробила мамі Алекса приємний подарунок - шовкову хустку. "Холостяк" залишив їх наодинці, щоб вони могли розмалювати пляшки, в які потім поклали записки зі своїми мріями. Під час творчості вони розмовляли про життя, про плани і сімейні цінності. В ході розмови мама головного героя зазначила, що Саша підходить Алексу за темпераментом. Також вона помітила, що між ними є флюїди кохання.

Наступною була Катя Лозовицька. Ще на самому початку вона сказала, що дуже переживає, але для неї важливо, що у них з мамою Топольського склалися хороші стосунки. Модель подарувала жінці великий волоський горіх, прикрашений золотою фольгою, а всередині було багато різних спецій. Мама Алекса після проведеного часу з дівчиною зазначила, що Катя - легка, приємна, хороша, правильно відповідала на питання, а також задавала їх у відповідь, чого Саша Мудра не робила. Але при цьому її насторожило, що дівчина, як їй здалося, легковажно ставиться до стосунків, легко сходячись з людьми і так само легко з ними розлучаючись.

Індивідуальне побачення з Мудрою

Саша і Алекс вирішили зайнятися параплайнінгом. Вони піднялися високо над землею і отримали масу приємних вражень. Також вони не забували багато сміятися, жартувати, дуріти. Після такої пригоди Топольський і Мудра стояли на березі океану і насолоджувалися обіймами один з одним.

Потім вони вирушили на вечерю, де "холостяк" запропонував поспілкуватися на глибокі теми. Вони обговорили і свої почуття, і згадали всі побачення, які у них були, і навіть зіграли в гру. Пізніше вони виконали романтичний танець, під час якого було багато поцілунків.

Закінчення побачення пройшло в номері готелю. Там Саша зізналася, що закохана в Алекса. І додала, що вона завжди його хоче. Він відповів, що у неї дуже сильна сексуальна енергія.

Індивідуальне побачення з Катею

Топольський запросив Катю до водоспаду на Мадейрі. Вони повинні були спуститися з вершини і пірнути прямо в воду. Катя зазначила, що отримала позитивні емоції, попри те, що було дуже холодно. Потім вони переїхали в сад на вечерю. Після цього "холостяк" запросив дівчину в готельний номер, де запитав, чи є у неї якісь сумніви з приводу їхніх стосунків. Вона відповіла, що час покаже.

"Я не буду приховувати, що у мене були думки з приводу, чому ти тут. Був страх, що після проекту виявиться, що все це було не по-справжньому", - сказала Катя.

Алекс зазначив, що йому було неприємно і що це питання довіри між ними. При цьому Лозовицька додала, що після першого побачення переконалася в його щирості і дійсно захотіла продовжувати розвивати їхні стосунки.

Також головного героя насторожило, що Катя не говорить про свої почуття до нього. Вона ж відповіла, що є ще й інша учасниця, тому вона не хоче робити собі боляче, якщо в підсумку Алекс вибере не її.

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