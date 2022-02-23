На глядачів чекають нові команди, нові тренери та ще багато сюрпризів.

4 березня о 20: 20 на 1+1 відбудеться прем'єра дев'ятого сезону гумористичного проекту "Ліга сміху". На глядачів чекають не тільки виступи багатьох молодих команд, а й нові тренери, ведучий і ще багато сюрпризів.

"У цьому сезоні у нас буде як багато молодих смішних команд, так і відомі глядачам команди, яких давно не було в проекті. Відчуваємо, що цей сезон буде дуже крутим! Крім того, трохи зміниться система вибору команд. Як всі пам'ятають, оцінювання відбувається в електронному вигляді - ставляться лайки на планшетах. Від цього буде залежати і вибір команд тренерами. Детальніше дивіться в ефірі. Також у мене на сцені буде новий співведучий, якого неймовірно тепло прийняла публіка", - коментує Євген Кошовий.

У дев'ятому сезоні разом з Євгеном Кошовим ведучим проекту став фронтмен команди "Загорецька Людмила Степанівна" - Віктор Розовий. Його команда - улюбленець публіки і чемпіон третього сезону "Ліги сміху".

"Мені подзвонили і запитали, що я роблю в п'ятницю і чи буде можливість приїхати до Києва зі Львова, де я живу. На пропозицію стати ведучим була одна відповідь: "Так!". Я не хвилювався на сцені, але відчував величезну відповідальність. Коли ти виступаєш як учасник, у тебе відповідальність тільки за себе. Коли ти ведучий, то за всіх: за інші команди, за тренерів, потрібно підтримувати атмосферу і модерувати процес", - прокоментував Віктор Розовий свій перший досвід в ролі ведучого.

Тренерський склад також змінився. У цьому сезоні оцінювати і грати разом з командами будуть: Станіслав Боклан, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов. Також до них приєднався гуморист Ігор Ласточкін, який останні два сезони був редактором проекту і гумористка Тетяна Лазарєва, яка вперше спробує себе в цій ролі.

Учасниками фестивалю дев'ятого сезону стали: "Олег ТБ", "Сіль", "Велосипед", "ВВ", "Театр імені Павлова", "ФРАУ", "Наталі", "Метро Одеська", "Налисники", "Дядько Ігор", "Нудне життя Гриші і Діми", "Мініпанки", "Лови кураж", "Володимирський централ", "Ми чули Гагару", "Між справою", "Х.П.З.Я.", "ОГО".

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