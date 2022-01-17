Лія Меладзе з'явилася на "сліпих прослуховуваннях".

23 січня на 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону музичного шоу під назвою "Голос країни".

Так, на "сліпі прослуховування" прийшла дочка відомого продюсера і автора багатьох хітів Костянтина Меладзе – Лія. Співачка дуже здивувала глядачів у залі своєю появою.

"Я з дитинства мріяла потрапити на "Голос країни". Мій батько задовго до моєї заявки знав, що я хочу спробувати себе на цьому шоу, і навіть дав мені пораду бути самою собою. Щороку я хотіла прийти на "сліпі прослуховування", але мій перфекціонізм не давав мені цього зробити. Я дуже багато часу працювала, щоб показати себе зараз, самовдосконалювалася. Дуже хочу, щоб "Голос країни" став початком моєї боротьби зі страхом "неідеальної себе", - сказала Лія Меладзе.

На питання, що відчувала співачка на сцені, вона відповіла: "У мене була абсолютна дереалізація. За все життя я зробила багато неймовірних речей, виступала на великих сценах, знімалася в багатьох відеороботах, але нічого більш особливого, ніж сцена "Голосу країни" у мене ніколи не було. Я була як уві сні".

Читайте такожТіна Кароль феєрично повернулася на шоу "Голос країни" (фото, відео) Відомо, що 17-річна дівчина живе в Києві і має старшу сестру Алісу і молодшого брата Валерія. Навчалася в британській школі, а зараз готується до вступу в музичний університет США за спеціальністю "саундпродюсер". Лія виросла у творчій атмосфері, завжди захоплювалася музикою і створила групу FAR FOR, де виступала в ролі солістки до жовтня минулого року. Відомо, що Лія Меладзе зустрічалася з фіналістом третього сезону вокального проекту "Голос. Діти" Владом Фенічком. Разом вони святкували 16-річчя Лії. Вечірку організовував для дочки та її друзів батько Костянтин Меладзе.

Чи зможе Лія Меладзе розгорнути крісла зіркових наставників, стане відомо в одному з ефірів шоу "Голос країни" на 1+1.

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