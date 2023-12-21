Дівчина вже брала участь у талант-шоу.

Організатори Нацвідбору на Євробачення-2024 вже назвали останню фіналістку. Боротися за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі буде співачка ANKA.

Саме за неї проголосувало найбільше українців у додатку "Дія". ANKA отримала найбільшу кількість голосів - 80 944 (26,78%). Всього проголосували понад 300 тисяч людей.

ANKA (Анна Корченова, - справжнє ім'я співачки) родом з Києва, останні півтора року жила в Нідерландах. Пише пісні собі та іншим артистам. З трьох років грає на сопілці, в дитинстві співала у фольклорних колективах.

Кілька років тому запустила свій проект KORCHENOVA, за 2022-2023 роки випустила 13 пісень, у тому числі сольні, дует зі Славою Камінською та фіти з українськими діджеями. Брала участь у європейському сезоні "Голос країни".

Нацвідбір на Євробачення-2024 - що відомо

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024 в Україні має відбутися 3 лютого наступного року. Вже відомий список з 10 фіналістів - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo та alyona alyona & Jerry Heil.

Варто відзначити, що великий фінал Євробачення в наступному році відбудеться 11 травня в шведському місті Мальме.

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