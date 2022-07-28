Українські представники вже направили відповідні звернення до уповноважених представників шоу.

Організаційний комітет "Міс Україна Всесвіт" спільно з "Міс Україна Всесвіт-2021" Ганною Неплях звернулися до організаторів конкурсу "Міс Всесвіт" з проханням усунути російську конкурсантку Анну Ліннікову від участі в шоу. У заяві повідомляється, що через повномасштабну війну, яку розв'язали в Кремлі, "Росію потрібно забанити в усьому цивілізованому світі".

Подробицями Неплях поділилася в Instagram-stories. Вона здивована, що питання про участь російських представників все ще існує.

"Я вважаю, що Росія повинна бути забанена в усьому цивілізованому світі, щоб це стало для них уроком. Це має бути уроком як для цих "невинних" людей, так і для їхнього уряду. Весь світ дивиться, як вони катують нас, і дозволяє їм брати участь у мирних івентах типу "Міс Всесвіт", - каже Анна.

Зазначимо, російська модель Анна Ліннікова в цій сфері понад шість років. На офіційному сайті Міжнародного конкурсу краси зазначено, що вона співпрацювала з модельними агентствами Китаю, В'єтнаму, Японії, Кореї, Індонезії та Малайзії.

Нагадаємо, нещодавно "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала розповнілу фігуру.

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