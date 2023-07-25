Він довго не міг змиритися зі смертю дружини, але зараз готовий до нових стосунків.

У США запустили популярний формат проекту "Холостяк", де головними героями будуть чоловіки зрілого віку. Вони, всупереч цифрам в паспорті, будуть шукати кохання в рамках шоу з новою назвою "Золотий холостяк".

Першим головним героєм став 71-річний ресторатор родом з Гудзони Джеррі Тернер. У серпні йому виповниться 72 роки. З цього приводу він, ймовірно, збере в своєму приватному будинку в Давенпорті близьких людей і гостей, бо в одному з інтерв'ю він сказав, що обожнює такі посиденьки і барбекю.

"Він став першим "золотим холостяком", демонструючи, що любовні історії, як і багато інших речей, з віком стають тільки кращими", – кажуть творці шоу.

Що відомо про Джеррі Тернера

Відомо, що чоловік перебував у шлюбі зі своєю однокласницею цілих 43 роки. У них народилося двоє дітей - дочки Енджі і Дженні. Також у Тернера є двоє онуків. У 2017-му році його дружина померла, а він так і не зміг відкрити своє серце для нового кохання.

І тільки через роки він зважився завести нову сім'ю. Тому і ухвалив рішення стати героєм шоу "Золотий холостяк". Діти та онуки підтримали його в цьому.

"Через шість років після смерті дружини і за підтримки своєї сім'ї Тернер готовий показати себе і знайти кохання, яке витримає випробування часом в його золоті роки", – йдеться в анонсі проекту.

Як відреагували шанувальники шоу

"Цей чоловік має чудовий вигляд в свої 71 рік. Здається дійсно порядною людиною, щирим і знову готовим до кохання. Хороший вибір... Йому не складе труднощів знайти потрібну дівчину"

"Джеррі - приголомшливий чоловік! Він не виглядає на свій вік і дуже активний! Бажаю йому всього найкращого в цьому шоу"

"Такий хороший, гарний чоловік. Сподіваюся, він зустріне нову партнерку"

Вас також можуть зацікавити новини: