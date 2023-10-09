Під час виступу у неї злетів навушник.

8 жовтня відбувся ефір шоу "Голос країни-13", під час якого зіркові тренери разом зі своїми радниками обирали учасників для подальших виступів.

Так, у Артема Пивоварова був нелегкий вибір. Йому довелося вибирати між дружиною відомого українського співака DOVI - Олександрою, Катериною Дігало і Михайлом Панчишином, який сказав, що прийшов на шоу не заради себе, а заради військових.

Вони виконали пісню італійської групи Måneskin - I wanna be Your Slave. І все б нічого, якби з Олександрою Вдовінченко не трапився конфуз, який міг вартувати її подальшої участі в проекті. Під час виступу у неї злетів навушник.

На щастя, дівчина не розгубилася. Вона продовжила співати, завдяки чому цей конфуз помітила тільки тренер Юлія Саніна.

"Дуже класно виступили. Мені дуже сподобалася Олександра своїм професіоналізмом. У неї злетів навушник, злетів вушний монітор, вона виконала до кінця пісню, нібито нічого не сталося. Я це дуже сильно поважаю. Це було професійно!" - прокоментувала Саніна.

Однак Артем Пивоваров все ж вирішив дати шанс Михайлу Панчишину. Таким чином саме він пройшов в наступний етап.

Нагадаємо, раніше на "Голосі країни-13" сталася перепалка між тренерами.

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