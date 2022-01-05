Зйомки "Голосу країни" вже розпочалися.

23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра дванадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". До оновленого складу тренерів увійшли топові українські зірки: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук.

Дворазовий тренер-переможець "Голосу країни" Святослав Вакарчук повернувся у червоне крісло після п’ятирічної перерви. Потап виступить у ролі тренера вже вчетверте, а переможниця минулого сезону DOROFEEVA - вдруге. Новачком у легендарному червоному кріслі стала поп-королева Оля Полякова.

Читайте такожСтало відомо, хто переміг у шоу "Україна має талант" (фото, відео)Дванадцятий сезон "Голосу країни" пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". Напередодні новорічних свят тренери шоу в яскравих образах, сидячи у легендарних червоних кріслах, заспівали величний твір Миколи Леонтовича "Щедрик", якому цього року виповнилось 120-років. Окрім того, до них доєднались учасники сліпих прослуховувань шоу. Проте чи пройдуть ці учасники до команд – стане відомо з 23 січня.

Ведучими "Голосу країни-12" стали незмінні ведучі – сімейна пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча. За словами Горбунова, щороку впевнюється, що саме голоси учасників є певним ДНК проєкту.

На глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України. Вуличні музиканти, зірка популярного серіаліті, професійний електрик з надпотужним голосом, колишній бек-вокаліст Святослава Вакарчука, кіборг, який захищав Донецький аеропорт у 2015 році, та навіть донька популярного українського композитора.

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