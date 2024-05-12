Пісня цього артиста підкорила чарти ще до фіналу конкурсу.

11 травня відбувся фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Свої номери представили 25 учасників із різних країн. Однак перемогти вдалося лише одному.

Цього року приз переможця "Євробачення" отримав представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code".

Всього Nemo поставили 531 бал. Це оцінки і глядачів, і журі.

Завдяки його перемозі на конкурсі, наступного року "Євробачення" пройде саме у Швейцарії.

Зазначимо, Nemo виступив під номером 21. Довгий час виконавець зі своєю композицією "The Code" був фаворитом букмекерів. Зауважимо, Nemo позиціонує себе як небінарне обличчя і тому просить звертатися до нього з використанням займенника "вони". Своєю піснею учасник прагне залучити до гендерної ідентичності та психічного здоров'я.

Чим відомий Nemo

Nemo - швейцарський репер, співак і музикант, який грає на скрипці, піаніно та барабанах. Немо Меттлер народився 3 серпня 1999 року в Білі - маленькому двомовному містечку Швейцарії. Нині артист живе в Берліні.

У 2020 році почав писати та продюсувати пісні для інших артистів, а також зробив перші кроки за межі швейцарських кордонів і почав випускати пісні англійською мовою.

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