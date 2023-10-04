Йому допомагатиме відома співачка.

Вже у неділю на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться черговий ефір шоу "Голос країни-13". Так, продовжується етап "вокальних боїв", коли тренерам допомагають зіркові люди.

Цього тижня вигризатимуть перемогу та можливість пройти у наступний етап команди Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова.

Вже відомо, хто посяде місце радника зірки номер один в Україні - Артема Пивоварова, який отримав популярність після пісень "Рандеву", "Дежавю" та інших.

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Так, у нелегкому виборі йому допомагатиме співачка KOLA, яка декілька разів і сама брала участь у "Голосі країни". Співак каже, що його зірковим радником стала self-made співачка.

"Дуже радію, що моїм зірковим радником стала співачка, яка створила себе сама, це self-made артистка KOLA. Вона і сама була на сцені "Голосу країни". КOLA - це співачка нової генерації і нового покоління. Вона як ніхто знає, що порадити та як підтримати молодих виконавців, за якими майбутнє", - каже Артем.

Нагадаємо, радником Наді Дорофєєвої став Макс Барських.

"Я дуже сильно чекала на Макса і мріяла, щоб він побачив те, що відбувається на сцені "Голосу країни" не по телевізору, а наживо. Він підкорив мільйони сердець українців і європейців. Сподіваюся, що моя команда зможе його вразити", - говорить Дорофєєва.

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