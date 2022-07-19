У цій добірці, можливо, ви знайдете жарти, в яких впізнаєте себе.

Всі ж чули фразу, що сміх продовжує життя? Так ось, пропонуємо вам подивитися 5 нових українських стендап-шоу, які змусять вас плакати від сміху.

Діти співають Stefania

Покажіть нам хоч одну людину, яка не наспівувала цю пісню після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні. Хоч конкурс вже давно пройшов, а звички - ні. Якщо у вас у дворі є діти, які досі співають Stefania, то комік Віталій Кремінь розповість, як з ними боротися.

Б'є, значить сяде

Якщо ви думаєте, що цей стендап пов'язаний з фразою, яку застосовують щодо жертв домашнього насильства, - "Б'є, значить любить", то ви помиляєтеся. Комік Тарас Стадницький під час свого виступу торкнувся військової тематики. Як вона пов'язана з цією фразою - дивіться.

Чому я не чайлд-фрі?

Ще один гідний стендап від Тараса Стадницького. Кожен хоч раз в житті замислювався над тим, чи хоче він дітей. І якщо хтось навідріз відмовляється від радості батьківства, то є ті, хто мріє про поповнення в родині. До речі, Стадницький розповість і про те, чому деякі люди замість дітей заводять котів або собак.

Стендап, що підвищує лібідо

Комік вирішив зайнятися імпровізацією з глядачами у воєнний час з метою розважити населення і зібрати гроші на допомогу країні. У цьому випуску Дмитро Тютюн знову відбився від пропозиції щодо сексу і визначив, де шукати нормальних хлопців у Полтаві.

Про дівчину на блокпості

Цей стендап від Вадима Дзюнька вам точно сподобається. Чоловіки зможуть від душі посміятися над дівчатами, а самі представниці прекрасної статі впізнають у промові коміка себе.

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