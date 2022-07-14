У цій добірці ви знайдете жарти на актуальні теми.

Завжди потрібно знаходити час для сміху. У цьому вам допоможуть нові стендап-шоу від українських коміків, які точно змусять вас дуже голосно сміятися.

Стендап про "хороших росіян" і перші дні вторгнення

Комік Юрій Коломієць у своєму стендапі розповість про те, як зустрів 24 лютого і провів останні місяці. А також про пошуки бомбосховища для собаки, нескінченний потік новин і так званих "хороших росіян".

Сезон черешні триває

Андрій Сенч посміявся над дуже актуальною темою. Він порівняв поїдання українцями черешні з американськими чіпсами і додав, що якщо ви переживаєте про те, що Білорусь нападе на Україну, то відкрийте пачку чіпсів і подивіться, що сталося з картоплею.

Як відволіктися від новин?

Тарас Стадницький у своєму новому стендап-шоу розповідає про життя під час війни і про те, як відволіктися від новин. Шанувальники відзначили, що Тарас ніби розповідав про їхнє життя, додавши нотку гумору.

Список дефіцитних товарів

Напевно, кожен українців, на тлі хвилі чуток про можливий голод, замислювався про те, щоб почати скуповувати сіль, гречку, цукор та інші продукти. Хтось навіть всерйоз думає про те, щоб зробити консервацію. Так от Андрій Сенч у своєму стендапі поставився до цієї теми з гумором. Повірте, вам і самим буде смішно від того, якими панікерами бувають люди.

Євробачення в Україні

Який музичний фестиваль без наметів? Комік Андрій Озарків запропонував своє бачення проведення Євробачення наступного року.

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