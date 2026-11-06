Військова знімалася в 'МастерШеф' замість лікування: їй нарахували майже 250 тисяч виплат

Наразі правоохоронці встановлюють, чи причетні до цього інші особи.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка офіційно пішла на лікарняний, але в реальності стала учасницею телевізійного шоу "МастерШеф".

За даними слідства, жінка в період з квітня по серпень 2025 року офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак в реальності більшість часу проводила поза лікарнею. Крім участі у кулінарному проєкті "МастерШеф", вона також перебувала в Києві, Харкові та на Одещині й займалася власними справами.

Тим часом командування було впевнене, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати. За цей час жінка отримала майже 250 тис. грн виплат.

Відео дня

Працівники ДБР наразі перевіряють, чи причетні до цієї ситуації інші особи. Зокрема, чи сприяли медики оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.

Військовій повідомили про підозру одразу за двома статтями – ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди).

Що передувало

Правоохоронці офіційно не називають імені учасниці. Однак у березні 2026 року 15 бригада транспортної авіації повідомляла, що їхня військовослужбовиця, офіцерка Вікторія Кузнєцова офіційно перебувала на лікуванні. Однак після виходу першого промо-відео 16 сезону "МастерШеф", командування дізналося про її участь у проєкті та ініціювало службове розслідування. Тоді також заявлялося, що результати розслідування будуть передані в ДБР.

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