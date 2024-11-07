Глядачі все побачать у лютому.

Стала відома дата проведення фіналу Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025". Ця інформація з'явилася на офіційному сайті "Суспільного Мовлення", яке є організатором шоу.

Тож, глядачі зможуть подивитися Національний відбір 8 лютого 2025 року. У ньому будуть брати участь українські артисти, які змагатимуться за право представляти нашу країну на міжнародному конкурсі.

Також орагнізатори шоу назвали суму, яку планують витратити на проведення заходу. Вона складає 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

До слова, приймання заявок на участь у Нацвідборі триває до 10 листопада. Журі мають обрати 9 фіналістів, імена яких оголосять до 20 листопада. Також буде ще один учасник, якого оберуть шляхом глядацького голосування. Організатори зазначають, що повний перелік артистів оголосять до 17 січня.

До речі, вже відомі імена деяких виконавців, які оголосили про свою участь у Нацвідборі. Зокрема, співачка СолоХа, гурт Ziferblat та співак ENLEO.

До слова, музичною продюсеркою шоу замість Дмитра Шурова стане співачка Тіна Кароль. Переможець Нацвідбору поїде представляти Україну у Швейцарію, адже у 2024 році перше місце на міжнародному конкурсі отримали Nemo з піснею "The code".

Нагадаємо, раніше відомий ведучий виступив проти участі Klavdia Petrivna на "Євробаченні-2025".

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