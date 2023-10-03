Хлопчик виконав дуже небезпечний трюк.

Українська актриса Ксенія Мішина розповіла, що її 11-річний син Платон отримав свою першу роботу. Він взяв участь у зйомках серіалу, де зробив небезпечний трюк.

Як зізналася знаменитість, Платона міг замінити каскадер, проте хлопчик відмовився. Він вирішив сам стрибнути з другого поверху, а зіркова мама була і не проти.

Спочатку Платон довго тренувався і стрибав з маленької висоти. Однак пізніше зробив той самий трюк і стрибнув з другого поверху на коробки з матрацами.

"На костюм, на грим і на першу сцену. Нарешті мама дочекалася, що мій син заробляє гроші", - поділилася актриса.

Мішина додала, що дуже пишається своїм сином. Помітно, що сам Платон дуже радий приєднатися до творчого життя мами.

Чим відома Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - популярна українська актриса. Вона зіграла в таких серіалах як "Кріпосна", "Спокуса", "Клятва лікаря", "В неділю рано зілля копала" і багатьох інших.

Мішина була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка". У фіналі вона вибрала коміка Олександра Еллерта, проте незабаром вони розлучилися.

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