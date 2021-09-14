Соня Євдокименко оприлюднила в Instagram ранкову фотографію.

Внучка української співачки Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко, порадувала шанувальників черговим ніжним знімком.

На фото дівчина лежить в ліжку, прикриваючи однією рукою обличчя від сонця. Також поруч з нею лежить красивий букет з рожевих гортензій. Соня вирішила не підписувати кадр, а просто залишила "сердечко".

"Красива", "Ніжна", "Вогонь", "Люблю тебе", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Соня знялася в міні-фотосесії на балконі. Дівчина позувала в одному халатику, під який не одягла спідню білизну. Варто відзначити, що всі фотографії 20-річної Євдокименко набирають багато лайків, а також шанувальники активно коментують їх. Хтось зазначає, що у Соні гарне почуття стилю, а хтось просто захоплюється красивою зовнішністю дівчини.

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Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару. Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої.

Також вона з підліткового віку брала участь в показах, знімалася для глянців. Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі.

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Автор: Діана Могилєвич