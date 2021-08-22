Шоумену JULIK запропонували купити його труси за високу ціну.

Український шоумен JULIK в інста-сторіз розповів, що незнайомець зробив йому шокуючу пропозицію.

"Мені запропонували 2500$ за мою спідню білизну. Побачивши це повідомлення, мене пробило на сміх. Одразу зателефонував дружині і ми довго не могли насміятись із побаченого. Отримувати подібні пропозиції, вважаю, аморально", - сказав JULIK.

А ще артист додав, що саме ця інста-сторіз викликала ажіотаж серед шанувальників.

"Після того, як я опублікував скрін, мені знайомі одразу почали писати та пропонувати погодитись на цю пропозицію і купити на ці гроші машину дружині. Ми посміялись з цього і забули", - додав шоумен.

Хто такий JULIK

JULIK - український співак, телеведучий музичного хіт-параду "One Muz", радіоведучий проекту "JLK party" на FM, саундпродюсер і композитор.

Він є екс-учасником колективу DZIDZIO. Артист займається DJ-інгом, створює авторські треки, а також співпрацює з українськими артистами.

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Автор: Діана Могилєвич