Вже відома причина його смерті.

Бразильський співак Педро Енріке помер прямо під час свого виступу на церковному служінні. Як повідомляє Daily Mail, захід проходив у місті Фейра-де-Сантана.

У мережу потрапило відео з цього концерту. На ньому видно, як 30-річний артист виконує пісні на християнську тематику. Раптом йому стає зле і він падає прямо на сцену.

До нього відразу ж підбігли гості заходу, проте врятувати його не вдалося. Енріке помер прямо під час концерту.

Судова медична експертиза встановила, що у музиканта стався серцевий напад.

Друзі Педро розповіли, що останнім часом він скаржився на погане самопочуття. За їхніми словами, артист був виснажений через регулярні виступи.

Хто такий Педро Енріке

Кар'єра Педро Енріке почалася в 2015 році. Спочатку він публікував пісні на своєму YouTube-каналі, а потім став учасником групи. Однак пізніше він вирішив зайнятися все ж сольною кар'єрою. Його пісня "Não Falhou" стала популярною в Бразилії і не тільки.

Відомо, що у нього залишилися дружина і двомісячна дочка.

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