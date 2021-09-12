Дар'я Петрожицька отримала почесне звання на честь Дня кіно.

Президент України Володимир Зеленський на честь Дня кіно роздав нагороди українським акторам за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Так, 30-річна актриса Дар'я Петрожицька отримала звання заслуженої артистки України. Також до списку потрапили Ольга Сумська (орден княгині Ольги 3 ступеня), Юрій Горбунов (орден "За заслуги" 3 ступеня), Станіслав Боклан (орден "За заслуги" 3 ступеня).

Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька - українська актриса і співачка, фіналістка "Голос країни" (2020).

Восени 2020 року Дарина брала участь у четвертому сезоні телевізійного шоу "Танці з зірками". Дарина та її партнер Ігор покинули шоу в одинадцятому ефірі.

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Вона здобула популярність завдяки ролі Лізи в телесеріалі "Папік". У другому сезоні проекту дівчина також зіграла головну роль разом зі Станіславом Бокланом, який також отримав орден "За заслуги".

Нагадаємо, серіал розповідає про пенсіонера Олександра, якого дістало буденне життя. Він приймає рішення привести себе до ладу, і відтягнутися перед смертю. Він йде в барбершоп, де його не тільки стрижуть, але ще і непогано підпоюють. В результаті він відправляється в круїз по київських клубах, де і підчепив місцеву грозу папіків - Лізу.

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Автор: Діана Могилєвич