Акторка розповіла, як харчується та як доглядає за своїм тілом.

Українська акторка Ольга Сумська у свої 55 роки має чудовий вигляд. Останнім часом стало помітно, що зірка значно схудла.

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН вона розповіла, до яких маніпуляцій вдається, аби завжди бути в формі.

"У мене є декілька методів, завдяки яким я тримаю своє тіло в тонусі. Я слідкую за своїм харчуванням, бігаю на тренажері чи в парку, приймаю контрастний душ і влаштовую собі розвантажувальні дні", - сказала Ольга.

Також вона додала, що слідкує за своїм харчуванням. Це допомагає їй швидко позбутися декількох зайвих кілограмів.

Читайте такожБілявка з каре: Слава Камінська кардинально змінила імідж"Я можу декілька днів сидіти на гречці, яка чудово забирає набряки на тілі, розвантажує, дає сили і повертає організм в нормальний режим, наприклад, після новорічного чітмілу (посміхається). Ще, як варіант, я виділяю собі день, коли їм тільки вівсянку і запечені яблука. Мінус один кілограм - гарантовано", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська оцінила продюсерський дебют шоумена Володимира Остапчука.

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