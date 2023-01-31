У артиста підозра на інфаркт.

Російський співак Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні з підозрою на інфаркт. Музикант перебуває у відділенні інтенсивної терапії Московського кардіоцентру.

За даними російського видання "СтарХіт", помічниця Ніколаєва не надала ніякої інформації. А його дружина не виходить на зв'язок.

Варто відзначити, що нещодавно Ніколаєв відзначив день народження. Вже тоді він скаржився на здоров'я і говорив, що йому все складніше і складніше тримати себе у формі.

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"Зараз чоловік в цьому віці вважається ще молодим, не те що в XIX або навіть в XX столітті. І так роки беруть своє, навіщо ще додавати непотрібних "фарб" обличчю і фігурі алкоголем?" - сказав Ніколаєв.

Позиція Ігоря Ніколаєва щодо війни в Україні

Ігор Ніколаєв з 24 лютого жодного разу не висловився про війну в Україні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте. Ніколаєв з'явився на сцені в синьому костюмі, а Орбакайте - в жовтій сукні. У Росії побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію.

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