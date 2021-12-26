Співачка взяла участь у зйомках концерту "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому".

Українська співачка Софія Ротару вже не вперше з 2014 року виступає в РФ. Цього разу вона відвідала зйомки новорічного концерту, який покажуть 31 грудня на одному з російських телеканалів.

Читайте такожЕктор Хіменес-Браво розповів, як незнайомка намагалася "приписати" йому свою дитинуДля виступу на концерті вона змінила імідж. Ротару повторила власний образ з 90-х. На знімках, опублікованих в мережі, вона постала в червоній блискучій майці, шкіряному піджаку зі стразами і шипами, а також в байкерських рукавичках.

"Красуня! Так виглядати в 74! З "Новорічної ночі" 1992 року зовсім не змінилася", "Красуня", "Дуже красива, як завжди, і приємно її слухати", "Мені б в її роки так запалювати", - пишуть шанувальники в коментарях під фото.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару в червоному костюмі і блискітках запалила на сцені новорічного "Вечірнього Кварталу".

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