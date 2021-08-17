Музикант нібито схиляв потерпілу до алкоголю й наркотиків, а також залякував фізичним насильством.

Американського фолк-виконавця й лауреата Нобелівської премії з літератури Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в 1965 році.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на текст позову в суд Мангеттена, що є в розпорядженні редакції.

У позові зазначається, що Ділан "потоваришував і встановив емоційний зв’язок" з дівчинкою, залицявшись до неї протягом шести тижнів у квітні й травні 1965 року.

Позов подала 68-річна мешканка Гринвіча штату Коннектикут J.C. Жінка стверджує, що Ділан, якому тоді було 23 чи 24 роки, "скористався своїм статусом музиканта", підбиваючи клини до J.C. з метою "завоювання довіри й отримання контролю для вчинення подальшого сексуального домагання і наруги над нею" в готелі на Мангеттені.

Читайте такожДжонні Деппа бойкотують у Голлівуді через суди з Ембер ХердМузикант нібито схиляв потерпілу до алкоголю й наркотиків, а також залякував фізичним насильством, що залишило відбиток на психічному здоров’ї потерпілої – депресію, приниження й тривогу.

Позовник вимагає компенсації й суду присяжних у звинуваченнях в нападі, побитті, незаконному позбавленні волі й заподіяного емоційного стресу, наслідки якого змушували дівчинку неодноразово звертатися за професійною медичною допомогою.

Представник Ділана, якому зараз 80 років, заявив Guardian, що "заява 56-річної давнини не відповідає дійсності та буде рішуче захищатися".

Боб Ділан (Роберт Аллен Ціммерман) – американський співак, композитор, поет і гітарист. 1965 року він змінив звучання на електричне, цим відколовшись від американського фолк-руху і своєї ранньої фан-бази, записавши культовий сингл "Like a Rolling Stone", новаторську концепцію якого вважають одним з переломних моментів у поп-музиці XX століття.

Ділан є одним із найбільш комерційно успішних музикантів усіх часів — станом на 2017-й рік сумарний тираж його альбомів перевищує 100 мільйонів копій. Упродовж кар'єри йому вручили велику кількість престижних нагород, зокрема дванадцять премій "Греммі", один "Оскар" і один "Золотий глобус".

Лауреат Нобелівської премії з літератури 2016 року за "створення нових поетичних виражень в американській пісенній традиції".

Починаючи з 1994 року, Боб Ділан видав шість книжок малюнків, а виставки його картин відбулись у багатьох відомих галереях. Як музикант, він продав понад 100 мільйонів платівок, що робить його одним із найуспішніших музикантів сучасності.

Автор: Яна Ставська