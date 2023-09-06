Йому довелося ховатися від російських ракет.

Британський актор Стівен Фрай нещодавно приїхав в Україну і вже встиг пережити одну дуже тривожну ніч. 6 вересня він прокинувся о 4:45 ранку від сигналу повітряної тривоги.

На своїй сторінці в Instagram він поділився, що адміністрація готелю, в якому він зупинився, зажадала, щоб всі відвідувачі спустилися в укриття через ракетну атаку.

За словами Стівена, в бомбосховищі було багато людей. Вони показали йому додаток, який повідомляє про повітряні тривоги. Він, звичайно ж, встановив його на свій смартфон, щоб у разі ракетних ударів убезпечити своє життя.

Відео дня

"Прокинувся о 4:45 ранку від наполегливого голосу, який наказував усім в готелі спускатися в бомбосховище. Отже, ми тут. Хтось показав мені додаток для завантаження: як бачите, погодився з наказом залишатися в укритті. Отже, ми всі в підвалі готелю. Кавоварка. Лежак. Люди весело сміються і розмовляють. Ніякого звуку дронів або ракет я можу виявити", - написав актор.

Він додав, що через годину деякі люди почали виходити з укриття, проте незабаром вони повернулися, бо, ймовірно, почули звуки вибухів.

Візит Стівена Фрая в Україну

Стівен Фрай прибув в Україну днями. За цей час він встиг поспостерігати за тим, як робили операцію пораненому військовому і поспілкуватися з жінкою, яка втратила чоловіка на фронті.

Також він озвучив своє бажання щодо диктатора Володимира Путіна. За його словами, він хоче, щоб у того або стався інсульт, або його посадили за ґрати за всі злочини в Україні.

Відомо, що Фрай буде ведучим саміту перших леді і джентльменів.

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