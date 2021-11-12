Підйом на шпиль Burj Khalifa став справжнім випробуванням для 53-річного актора.

Знаменитий американський кіноактор Вілл Сміт піднявся на шпиль найвищого хмарочоса в світі Burj Khalifa в своєму реаліті-шоу під назвою "Краща форма в моєму житті".

Підйом на шпиль Burj Khalifa став справжнім випробуванням для 53-річного актора: 160 поверхів найвищої будівлі світу Вілл Сміт подолав за 51 хвилину.

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Скоро зірковий актор покаже світу шестисерійний проект про власне схуднення, передає russianemirates.com.

Артист назвав серіал "глибокою і темною подорожжю по психіці Вілла Сміта", оскільки до нього не писали сценарій. "Коли я починав це шоу, то думав, що перебуваю в кращій у моєму житті фізичній формі, але морально я був абсолютно в іншому місці", — зазначає Сміт.

У травні він розмістив у своєму Instagram фото з голим торсом і повідомив, що набрав кілька кілограмів. Знімок в плавках і з животом дав старт "товстому" челленджу в мережі #bigwilliechallenge.

У YouTube він детально розповів про ті зусилля, які йому вдалося докласти, щоб скинути 20 фунтів ваги на спір. Також він поділився деякими подробицями особистого життя і станом психічного здоров'я в цей період.

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Автор: Віолетта Орлова