Володимир Шумко розповів про свою юність і вплив суспільства на становлення його особистості.

Актор театру "Чорний квадрат", учасник "Жіночого Кварталу", імпровізатор Improv Live Show Володимир Шумко на YouTube-каналі "Поговори зі мною" вперше дав велике відверте інтерв'ю про своє життя.

Володимир розповів, що мріяв у дитинстві стати батюшкою: "Мені подобалися чорні прикиди, хрести, монашки навколо, круті автомобілі. Було дуже схоже на реп! Коли ми приходили до церкви, і я бачив, що батюшки просто так несуть гроші... Атмосфера і цей образ для мене був дуже крутим у той час", - розповідає про свою дитячу мрію Володимир.

Крім того, Вова розповів про свою юність і вплив суспільства на становлення його особистості.

Читайте такожДар'я Квіткова похвалилася фігурою в купальнику через півроку після пологів (фото)"Щоб ти здавався крутим, щоб тебе поважали пацани на районі, потрібно було зробити щось погане. Були постійні бійки, стрілки, навколо кримінальні авторитети. Звичайно, я теж брав участь у цьому. Але вважаю, що це дуже погано, оскільки різні були результати", - згадує Шумко.

А також актор "Жіночого Кварталу" згадав, що одного разу йому так зламали руку, що зараз вона не розгинається.

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем.

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