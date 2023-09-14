Наталка довго не могла зважитися розповісти про вагітність, але у неї не було виходу.

Українська актриса Наталка Денисенко повинна була стати однією з героїнь першого сезону серіалу "Будиночок на щастя", проте цьому не судилося статися.

Перед зйомками Наталка дізналася про першу вагітність. Вона довго не могла зважитися сказати про це сценаристу, проте пізніше її все ж переконали зізнатися, бо вона могла б підвести людей.

"Ми прийшли в гості до моєї куми Лєнки, вона каже: "Ти вагітна. Я все зрозуміла по твоїх очах". А її чоловік, Коля, працював виконавчим продюсером на цьому продакшні. Вони вже дізналися, що я вагітна. І Коля каже: "Коли ти скажеш Сергію (сценаристу, - УНІАН)? Я знаю, що ти вагітна, але не можу сказати. Ти підведеш людей, розумієш". Я розумію - так, я підведу людей", - сказала Денисенко.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній знаменитість зізналася, що продюсерам серіалу довелося екстрено шукати їй заміну.

Тоді на її місце взяли Галину Безрук, яка ще до повномасштабного російського вторгнення переїхала до РФ і досі не висловилася про велику війну.

Зазначимо, Наталка Денисенко народила сина в шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, який на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і захищає Україну на фронті.

"Будиночок на щастя" - що відомо про серіал

"Будиночок на щастя" - український комедійний серіал. Всього в ефір вийшло вже 4 сезони.

У центрі сюжету пригоди "міських" Макса, Маші і Мулі, які переїхали з Києва в село Сеньківка, щоб відкрити страусину ферму і салон краси.

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