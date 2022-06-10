Дівчина несподівано зробила камінг-аут.

Австралійська актриса Ребел Вілсон вперше показала свою кохану, з якою зустрічається вже не перший місяць.

За словами Ребел, вона довго шукала принца, такого як в диснеївських мультфільмах, а виявилося, що їй потрібна була принцеса. Саме з такими словами актриса зробила камінг-аут.

"Я думала, що шукаю принца Діснея... але, може бути, мені дійсно потрібна була принцеса Діснея", - написала знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що раніше Ребел Вілсон жила з відкритим геєм Меттом Лукасом в Лос-Анджелесі. Але стосунки у пари так і не склалися.

Хто така Ребел Вілсон

Ребел Вілсон почала свою кар'єру з участі в австралійських комедійних шоу, потім дебютувала в США з роллю у фільмі 2011 року "Подружки нареченої", після чого з'явилася в картинах "Весільний розгром" (2012), "Чого чекати, коли чекаєш дитину" (2012) і "Удар блискавки" (2012).

Її справжній прорив стався в 2012 році після ролей в комедіях "Ідеальний голос" і "Холостячки".

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