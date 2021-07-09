Емма Коррін зізналася у своїй нетрадиційній гендерній ідентичності.

Англійська актриса Емма Коррін опублікувала в Instagram пост, в якому зізналася, що їй некомфортно перебувати в тілі жінки.

25-річна дівчина супроводила пост знімками, на яких постала з короткою стрижкою, перев'язаними еластичним бинтом грудьми.

"Спасибі Девіду Саймону, що відобразив мене тоді — такою новою, щирою і крутою", - підписала вона фото.

Також зірка серіалу "Корона" додала, що зараз переживає зміни у своєму особистому житті. Зазначимо, це вже не перший раз, коли Коррін робить такі заяви. Раніше вона вже показувала фотографії у весільній сукні з підписом: "Ваша улюблена квір-наречена".

До слова, квір - це збірний термін, який використовується для позначення людини, що належить до сексуальних меншин, тобто того, чия сексуальність відрізняється від суспільної більшості.

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Автор: Діана Могилєвич