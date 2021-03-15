"В очікуванні", - написала в Instagram співачка.

41-річна співачка, дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва знову стане мамою.

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У своєму Instagram вона оприлюднила фото, на якому видно вже великий животик. Відзначимо, що для Альбіни це вже третя дитина, а ось для Валерія - шоста.

Зараз Джанабаєва і Меладзе виховують 17-річного сина Костянтина і шестирічного Луку. А від попереднього шлюбу у артиста є три дочки - Інга, Софія і Аріна.

"Радість", "Ура", "Яке щастя", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич