Співачка перебуває у стосунках з російським актором.

Українська співачка Аліна Гросу нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком і незабаром почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським, який заради своєї коханої з Москви переїхав до Києва.

Закохані довго приховували свої стосунки, але таки зважилися розкрити деякі подробиці свого особистого життя. В одному з інтерв'ю вони сказали, що дуже закохані один в одного. Також пара часто публікує спільні фотографії і вже встигли кілька разів відпочити на морі.

У зв'язку з цим шанувальники вже почали розпитувати Аліну про весілля. В інста-сторіз співачка розповіла, що 19 вересня піде на весілля до подруги. І якщо вона там зловить букетик, то знову задумається про те, щоб зв'язати себе вузами шлюбу.

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"Чудове питання, спасибі за нього. У моєї подруги буде 19-го вересня весілля. Якраз я туди піду і буду відзначати. А якщо я зловлю букетик, то буду думати. А до цього не думаю поки що", - сказала Гросу.

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Автор: Діана Могилєвич