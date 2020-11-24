Співачка вже один раз розлучилася.

Відома співачка Аліна Гросу розповіла, що хоче підійти до другого шлюбу з розумом.

Про це повідомляє Собеседник.

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Раніше Гросу перебувала у стосунках з Олександром Комковим, за якого надалі вийшла заміж. При цьому шлюб пари тривав недовго і незабаром вони розлучилися.

"Як чоловіка, коханого, я, напевно, Сашу відпустила спокійно. Але як просто людину мені його втратити було дуже складно. Ми ж 24 години на добу були з ним на зв'язку протягом п'яти років. Це не зовсім все просто. Але про цей шлюб я не шкодую. Ті місяці, які я прожила в якості дружини, були для мене щасливими", - сказала співачка.

Також вона додала, що до наступного шлюбу хоче підійти з головою, щоб він став вже останнім в її житті. Поруч з собою Гросу бачить щирого, відкритого, з почуттям гумору чоловіка, з яким у них будуть збігатися погляди на життя.

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Автор: УНІАН