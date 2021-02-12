Українська співачка Аліна Гросу опублікувала в соціальній мережі Instagram романтичні фото з російським актором Романом Полянським.
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На фото пара позує на мосту. На одному з фото Гросу сперлася на перила, а Роман ззаду її обіймає. На іншому знімку вони вже обіймаються, як закохані. Зрозуміло, такі фото не змогли залишити байдужими шанувальників. Вони запідозрили артистів у романі, попри те, що цими знімками Аліна анонсувала вихід нового кліпу на пісню "Полотенце".
"Яка ви красива пара. Може ви вже нарешті одружитеся", "Вони будуть разом, я знаю", "На фото прекрасно видно, що ви створені один для одного", - пишуть коментатори.
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