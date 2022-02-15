Співачка звернулася за довідкою до Прикордонної служби України.

Переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш потрапила в скандал через виступ в окупованому Криму в 2015 році.

Дівчину звинуватили в тому, що вона перетнула кордон з Росії до Криму. У зв'язку з цим вона надала довідку, яка доводить, що Паш не порушувала Закон України. При цьому активіст Сергій Стерненко впевнений, що цей документ - підробка.

Аліна вирішила відреагувати на це звинувачення і розповіла, що зверталася в Прикордонну службу України, щоб відомство видало їй довідку про законне відвідування Криму.

"Я подала повторний запит, щоб отримати таку довідку безпосередньо в свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її в своєму акаунті в Instagram. І я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, щоб довести, що я нічого не порушувала", - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш в інтерв'ю УНІАН розповіла, що їздила в окупований Крим на весілля українців. Концерти в РФ вона не дає.

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