Шанувальники в захваті від зовнішнього вигляду Примадонни.

71-річна Алла Пугачова не стомлюється радувати своїх шанувальників свіжими фото, на яких вона має свіжий та молодий вигляд. А ще вона помітно схудла.

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Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому зображена з мінімумом макіяжу з акцентом на очі та зі скуйовдженим волоссям.

"Приходит время тёплой одежды.

Надеюсь, одежда согреет надежду,

Что люди когда-нибудь станут добрее.

Молюсь и прошу: "Господи! Поскорее", - написала Примадонна в пості до фото.

"Яка ви красива!", "Боже, вона не старіє", "Молодиця яка", "Красуня", "Шикарна", - пишуть у коментарях під кадром.

Чутки довкола пластичних операцій Пугачової

Раніше відома 71-річна співачка Алла Пугачова вразила свіжими кадрами, на яких показала своє обличчя великим планом.

Довкола помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд — результат роботи пластичних хірургів.

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Автор: УНІАН