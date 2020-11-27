Співачка захопила мережу новим фото.

Відома співачка Алла Пугачова опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона постала без макіяжу і в банній шапочці. Ймовірно, зірка була в лазні. Також вона накинула на себе халатик.

"Всім, у кого сьогодні банний день, з легким паром", - написала Пугачова.

Фанати прийшли в захват від сміливості зірки. Вони написали, що вона виглядає ідеально.

"Клас", "Чітка", "Немає слів", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич