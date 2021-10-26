8-річний Гаррі заявив, що Примадонна забороняє йому їсти хліб.

8-річний син російської співачки Алли Пугачової і коміка Максима Галкіна - Гаррі - розповів, що мама забороняє йому їсти хліб.

Так, Галкін в інста-сторіз показав, як хлопчик їсть хліб. У цей момент Примадонна надсилає синові рекомендації по тому, як перестати їсти борошняні вироби.

"Мені мама надсилає: "Як відмовитися від хліба?". Я і так хліб корисний їм, бездріжджовий... так мені ще від нього повністю відмовитися? Мені не можна дріжджі", - запитав Гаррі у зіркового батька.

Пізніше в кімнату увійшла і сама Примадонна. Тоді хлопчик звернувся до неї і він запитав, навіщо вона прислала йому це. У відповідь Алла Пугачова розсміялася.

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Зазначимо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двох дітей від сурогатної матері - Лізу і Гаррі. Також у Примадонни є дочка від першого шлюбу - співачка Крістіна Орбакайте.

Нагадаємо, раніше 8-річна дочка Пугачової розчулила шанувальників на новому фото.

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Автор: Діана Могилєвич