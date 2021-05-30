Артистка розповіла, що дізналася про трагедію в розпал гастролей.

Російська співачка Алла Пугачова зі сльозами на очах згадала про смерть матері і розповіла, як після такої звістки змогла опанувати себе.

Про це вона розповіла в програмі "Сьогодні ввечері".

За словами артистки, їй повідомили про цю трагедію в розпал гастролей. Це сталося в 1986 році, коли її мама Зінаїда Архипівна пішла з життя у віці 64 років.

Попри те, що Примадонна дізналася про це перед концертом, вона вирішила його не скасовувати.

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"Палац спорту, народ, що я повинна була сказати, що я не можу? Ні, ми зобов'язані йти! Йти і співати", - сказала вона.

Екс-чоловік Алли Борисівни, артист Філіп Кіркоров сказав, що Примадонна все ж вийшла на сцену незважаючи ні на що.

"Коли тобі повідомили про смерть мами, ти відповіла: "будемо вважати, що я дізналася це після концерту". І вийшла на сцену. І тільки в кінці заплакала", - згадав він.

"Але я не мала права плакати", - додала Примадонна.

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Автор: Діана Могилєвич