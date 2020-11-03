Українська реперка Alyona Alyona розповіла, які чоловіки їй подобаються найбільше.
В програмі "Іспит з Машею Єфросиніною" зірка зізналася, що їй подобаються "смачненькі" чоловіки.
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За словами реперки, для неї дуже важливий внутрішній світ чоловіка. Також у неї є переваги і стосовно зовнішності.
"Я люблю таких смачненьких, щоб було за що помацати. Ну, щоб м'яко було. І щоб "рама" була. Ось я така "рамиста" і мені подобається, коли у чоловіка є "рама"", - сказала Alyona Alyona.
Також вона додала, що поруч з чоловіком хоче відчувати себе маленькою дівчинкою.
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