Реперка зробила відверте зізнання.

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, які чоловіки їй подобаються найбільше.

В програмі "Іспит з Машею Єфросиніною" зірка зізналася, що їй подобаються "смачненькі" чоловіки.

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За словами реперки, для неї дуже важливий внутрішній світ чоловіка. Також у неї є переваги і стосовно зовнішності.

"Я люблю таких смачненьких, щоб було за що помацати. Ну, щоб м'яко було. І щоб "рама" була. Ось я така "рамиста" і мені подобається, коли у чоловіка є "рама"", - сказала Alyona Alyona.

Також вона додала, що поруч з чоловіком хоче відчувати себе маленькою дівчинкою.

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Автор: Діана Могилєвич