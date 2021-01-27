Реперша любить прикрашати своє тіло різними малюнками.

Українська виконавиця Alyona Alyona показала татуювання на пікантному місці.

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Дівчина зробила собі малюнок суцвіть між грудьми. За словами реперші, вона підгледіла цю ідею в іншої дівчини.

"Мені захотілося щось особливе... Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудьми, суцвіття. І подумала, що з моєю формою грудей буде круто зробити теж щось там. Так я зробила собі... я називаю це сухостій, хтось - калиною або ягодами на гілці. Але мені дуже подобається", - розповіла реперша.

Але це не єдине татуювання на тілі артистки. Також у неї набита рибка на зап'ясті, квіти на передпліччі і дерево на спині. Про інші татуювання реперші поки невідомо.

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Автор: Діана Могилєвич