Українська виконавиця Alyona Alyona показала татуювання на пікантному місці.
Читайте такожАнна Сєдокова спокусила фанатів відвертим фото
Дівчина зробила собі малюнок суцвіть між грудьми. За словами реперші, вона підгледіла цю ідею в іншої дівчини.
"Мені захотілося щось особливе... Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудьми, суцвіття. І подумала, що з моєю формою грудей буде круто зробити теж щось там. Так я зробила собі... я називаю це сухостій, хтось - калиною або ягодами на гілці. Але мені дуже подобається", - розповіла реперша.
Але це не єдине татуювання на тілі артистки. Також у неї набита рибка на зап'ясті, квіти на передпліччі і дерево на спині. Про інші татуювання реперші поки невідомо.
Інші новини УНІАН:
- Голлівудський актор-трансгендер розлучається з дружиною
- Періс Хілтон зробить штучне запліднення, щоб "вибрати близнюків"
- Відома фітнес-модель показала соковиті форми в бікіні
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram