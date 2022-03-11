Водночас голова ради директорів однієї з фармацевтичних компаній Дмитро Шимків розповів про стан речей у фармацевтичній сфері в країні.

У новому випуску "Сніданок. Онлайн", що виходить щодня з 10:00 на YouTube та в ефірі телеканалу ТЕТ, українська реперка Alyona Alyona ексклюзивно розповіла, як повернулась у рідну Баришівку, що під Києвом, та під час війни стала фасувальницею ліків.

Про цн повідомляє прес-служба 1+1.

"Я спочатку займалась тільки інформаційною діяльністю, багато давала інтерв’ю закордонним ЗМІ. Я зрозуміла, що потихеньку до мене приходить зневіра і треба відволікти себе та працювати фізично. Аптека розташована у будинку, де живуть батьки. Мене попросили фасувати ліки, показали, де які препарати. І я за ці дні вже знаю, чим найчастіше хворіють українці, на що є дефіцит", – зазначила реперка.

Окрім того, Alyona Alyona подякувала усім фармацевтам за їхню роботу, адже вона дійсно непроста.

Також у онлайн-ефір вийшов Дмитро Шимків – голова ради директорів однієї з фармацевтичних компаній, який розповів про стан речей у фармацевтичній сфері в країні.

"Ми маємо ситуацію, коли велика частина аптек закрита. Тому я звертаюсь до власників аптечних мереж: відкривайте аптеки, залучайте фахівців, є фармацевти, які можуть працювати. Якщо є питання безпеки – звертайтесь до тероборони, вони готові її забезпечити… зараз ми працюємо нон-стоп, працюємо дві зміни в день, виробляємо ліки, у нас є запас ліків на два місяці. З початку війни ми відвантажили 4,4 млн упаковок різних ліків військовим госпіталям та лікарням. У мене велике прохання: коли волонтери отримують запити на ліки – не купуйте в аптеках великі упаковки, щоб покласти їх на склад. Думайте про тих людей, які зараз потребують ліки в аптеках", – зазначив Шимків.

Також він розповів, що наразі йдуть активні перемовини з міжнародними дистриб’юторами, щоб вони відкривали свої склади та також розвозили ліки по всій Україні, адже через ситуацію в країні багато з них вирішили призупинити функціонування.

Окрім того, ведучі "Сніданку. Онлайн" наголосили, що глядачі можуть робити стандартну "перекличку" та писати у соціальні мережі програми, в яких регіонах є проблеми з ліками та якою саме категорією. Це робиться для того, аби волонтерам було легше зв’язатися з людьми з різних регіонів України.

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